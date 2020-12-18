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    Главная / Торги / Поставка бытовой техники для ГТЭС Чаяндинская

    Поставка бытовой техники для ГТЭС Чаяндинская

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173535Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    173535

    Наименование закупки

    Поставка бытовой техники для ГТЭС Чаяндинская

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 14:55

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 34-16-44

    Адрес электронной почты

    Kravchenko.NNi@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кравченко Наталия Николаевна

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бытовой техники для ГТЭС Чаяндинская

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 12:00 GMT +318.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173535Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2020 12:00 GMT +318.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173535Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка бытовой техники для ГТЭС Чаяндинская

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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