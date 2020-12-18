Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка трубной продукции для филиала СПб

    Поставка трубной продукции для филиала СПб

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 00:0018.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173534Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173534

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции для филиала СПб

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 15:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Санкт-Петербургский" акционерного общества "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201

    Контактный телефон

    +7 915 850-67-04

    Факс

    +7 812 458-77-14

    Адрес электронной почты

    e.kopylov@ceglip.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Копылов Евгений Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубной продукции для филиала СПб

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 00:00 GMT +318.12.2020 00:0018.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173534Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции для филиала СПб

    Начальная цена

    835 500,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Липецкая область, Липецк, ул.Клары ЦеткинРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 15 дней. для СМСП.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист стальной нержавеющий 2.0х1000х2000ММ 12Х18Н10Т (AISI 321) ГОСТ 5582-75 ГОСТ 19904-90"

    Кол-во: 512.000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой стандартнопроходной LD КШЦ.П.050.040 DN50 PN4МПА Ст20 механический приварной"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой стандартнопроходной LD КШЦ.П.020.040 DN20 PN4МПА Ст20 механический приварной"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой стандартнопроходной LD КШЦ.П.015.040 DN15 PN4МПА Ст20 механический приварной"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Клапан предохранительный пружинный 17с28нж DN80 PN1.6МПА жидкие и газообразные среды сталь легированная фланцевый"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Переход 159x57-150x50-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Тройник 159x4.5-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Тройник П 108x8-57x5-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Тройник П 89x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Труба ВГП 40х3ММ Ст ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1100.000

    "Позиция 11"

    "Труба 32х2.8ММ 20 ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 12"

    "Труба 27х3.5ММ 20 ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Труба 27х2.8ММ 20 ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 14"

    "Отвод 90°-26.8x3.2-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Труба 89х6ММ 09Г2С ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Труба 108х6ММ 09Г2С ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Тройник П 57x5-12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Тройник П 45x3-12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 19"

    "Тройник П 38x3-12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 20"

    "Труба 14х2ММ 20 ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 21"

    "Труба 16х2ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 22"

    "Труба 25х2ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 23"

    "Труба 32х3ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 24"

    "Труба 36х3ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 25"

    "Труба 38х3ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 94.000

    "Позиция 26"

    "Труба 38х4ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 27"

    "Труба 45х4ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 73.000

    "Позиция 28"

    "Труба 57х4ММ 12Х18Н10Т (AISI 321) ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 29"

    "Труба 57х3ММ 12Х18Н10Т (AISI 321) ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 174.000

    "Позиция 30"

    "Труба 76х4ММ 12Х18Н10Т (AISI 321) ГОСТ 9940-81"

    Кол-во: 43.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 264214
    Поставка изделий из металла для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    Поставка изделий из металла для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    264214
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 262588
    Поставка труб из нержавеющей стали для нужд филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    Поставка труб из нержавеющей стали для нужд филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    262588
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Ценовой запрос № 263606
    Поставка трубы
    Поставка трубы
    263606
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    ПАО "Газпром нефть"
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить