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Наименование закупки
Поставка трубной продукции для филиала СПб
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
15.12.2020 15:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201
Контактный телефон
+7 915 850-67-04
Факс
+7 812 458-77-14
Адрес электронной почты
e.kopylov@ceglip.ru
Ф.И.О. контактного лица
Копылов Евгений Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубной продукции для филиала СПб
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.12.2020 00:00 GMT +318.12.2020 00:0018.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173534Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубной продукции для филиала СПб
Начальная цена
835 500,64
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Липецкая область, Липецк, ул.Клары ЦеткинРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата 15 дней. для СМСП.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201
Кол-во: 512.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1100.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 0.150
Кол-во: 60.000
Кол-во: 94.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 73.000
Кол-во: 160.000
Кол-во: 174.000
Кол-во: 43.000
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