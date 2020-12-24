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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка материалов для аварийного запаса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 12:30
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Почтовый адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Контактный телефон
+7 3842 52-14-98
Факс
+7 3842 52-50-48
Адрес электронной почты
a.kiselev@gazpromdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для аварийного запаса
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.12.2020 05:00 GMT +324.12.2020 05:0024.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173526Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для аварийного запаса
Начальная цена
412 865,25
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Кемеровская область, Кемеровская область, Прокопьевский район, деревня ОсиновкаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата товаров по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ 12, либо универсального передаточного документа. Доставка необходима до д. Осиновка, Прокопьевского района, Кемеровской области
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром добыча Кузнецк
Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 0.830
Кол-во: 20.000
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.100
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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