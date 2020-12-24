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    Главная / Торги / Поставка материалов для аварийного запаса

    Поставка материалов для аварийного запаса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 05:0024.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173526Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173526

    Наименование закупки

    Поставка материалов для аварийного запаса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 12:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча Кузнецк
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк

    Юридический адрес

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Почтовый адрес

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Контактный телефон

    +7 3842 52-14-98

    Факс

    +7 3842 52-50-48

    Адрес электронной почты

    a.kiselev@gazpromdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселев Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для аварийного запаса

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 05:00 GMT +324.12.2020 05:0024.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173526Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для аварийного запаса

    Начальная цена

    412 865,25

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кемеровская область, Кемеровская область, Прокопьевский район, деревня ОсиновкаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товаров по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ 12, либо универсального передаточного документа. Доставка необходима до д. Осиновка, Прокопьевского района, Кемеровской области

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Кузнецк
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк

    Адрес местонахождения

    650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпилька 1 М22х160-1.40Х ГОСТ 28919-91"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Шпилька 1 М20х130-1.40Х ГОСТ 28919-91"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Шпилька 1 М27х180-1.40Х ГОСТ 28919-91"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Гайка М20-2-40Х.019 ГОСТ 28919-91"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 5"

    "Гайка М22-2-40Х.019 ГОСТ 28919-91"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 6"

    "Гайка М27-1-40Х-01.12 ГОСТ 28919-91"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 7"

    "Труба прямошовная электросварная 219х7ММ 09Г2С ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.830

    "Позиция 8"

    "Труба прямошовная электросварная 159х4.5ММ В 20 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Труба электросварная 108х4ММ Ст3 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 10"

    "Труба бесшовная горячедеформированная 57х5ММ 09Г2С"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 11"

    "Труба полиэтиленовая DN 100 ПЭ80 SDR11 110x10"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Труба полиэтиленовая SDR13.6 ПЭ 160ММ 11.8ММ PN12.5 ГОСТ 18599-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Труба полиэтиленовая SDR 11 ПЭ 100 225х20,5 ГАЗ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Труба полиэтиленовая SDR11 ПЭ 100 63х5.8ММ ГОСТ 18599-01"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Тройник 219x8-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Тройник 159x4.5-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Тройник 108x4-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Тройник 89x5-10Г2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Тройник 57x4-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Тройник гофрированный сварной 45° полиэтилен 200ММ SN8 ГОСТ Р 54475-2011 PR-2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Фитинги полиэтиленовые Тройник литой ПЭ100 SDR 11 160х110 газ/вода"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Тройник полиэтиленовый переходной SDR17 ПЭ 100 110х63ММ ЗАО «Энергомашкомплект»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Тройник полиэтиленовый компрессионный ПНД 63x63x63ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Переход эксцентрический Дн110х50 РР Стандарт ПК Контур 072303110100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Переход эксцентрический Дн110х50 РР Стандарт ПК Контур 072303110100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    ". Переход PP-H Дн110х50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Переход эксцентрический Дн110х50 РР Стандарт ПК Контур 072303110100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Фитинги полиэтиленовые Переход ПЭ-сталь SDR11 Дн63х57"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Заглушка П 219x10-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Заглушка П 159x6-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Заглушка 108x6-20 ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Заглушка П 89x6-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Заглушка П 57x5-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 2.000

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