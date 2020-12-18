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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка расходных материалов и комплектующих для кабинетов стоматологии (20218117)

    ТГСтаврополь Поставка расходных материалов и комплектующих для кабинетов стоматологии (20218117)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 09:0018.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173523Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173523

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка расходных материалов и комплектующих для кабинетов стоматологии (20218117)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 11:23

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2020__7_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-51

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка расходных материалов и комплектующих для кабинетов стоматологии (20218117)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 09:00 GMT +318.12.2020 09:0018.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173523Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка расходных материалов и комплектующих для кабинетов стоматологии (20218117)

    Начальная цена

    1 028 950,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, 22аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора, доставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект одноразовой одежды хирургический №1 халат, маска, бахилы, шапочка спанбонд стерильный"

    Кол-во: 654.000

    "Позиция 2"

    "Мойка(ванна) медицинская ультразвуковая УЗО-10-01-Медэл 550х750х500ММ 10Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Перчатки медицинские смотровые нестерильные Clean+Safe EN1 нитрил голубой неопудренные 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Анестезин Септанест 1:100 000 карпулы 1.7МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 5"

    "Композитная система Шприц Эстелайт Сигма 3.8Г"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Принадлежность стоматологическая Випсы Dispodent 160ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Композитная система набор профессиональный Filtek Ultimate XT шприцы 12х4Г 3920Р + Адгезив Single Bond 5МЛ 3М ЭСПЕ Дентал Продактс США"

    Кол-во: 16.000

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