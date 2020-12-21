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    Главная / Торги / Поставка горюче-смазочных материалов и технических жидкостей

    Поставка горюче-смазочных материалов и технических жидкостей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173522Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173522

    Наименование закупки

    Поставка горюче-смазочных материалов и технических жидкостей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 04:33

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание_на_масла_15.12.2020.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
    Все закупки и тендеры ОАО ТС

    Юридический адрес

    636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а

    Почтовый адрес

    636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а

    Контактный телефон

    +7 3823 54-02-22

    Факс

    +7 3823 54-63-15

    Адрес электронной почты

    teploseti@seversk.tomsknet.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шапошников Виктор Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка горюче-смазочных материалов и технических жидкостей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 09:00 GMT +321.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173522Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горюче-смазочных материалов и технических жидкостей

    Начальная цена

    201 630,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 636037, Томская область, ЗАТО Северск г. Северск, ул. Калинина, 159 (склад Заказчика). Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 рабочих дней за фактически поставленный Товар (партию товара) согласно утвержденной Сторонами Заявке Заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОАО ТС
    Все закупки и тендеры ОАО ТС

    Адрес местонахождения

    636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное синтетическое Shell Helix Ultra 5W30 SL/CF A3/B3, A3/B4 канистра 4Л"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Масло моторное полусинтетическое Лукойл Genesis Universal 10W40 SN/CF канистра 4Л"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 3"

    "Масло трансмиссионное полусинтетическое Лукойл ТМ-5 75W90 GL-5 4Л"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 4"

    "Масло моторное дизельное Лукойл М-10ДМ SAE 30 канистра 10Л"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Масло трансмиссионное минеральное Oilright ТСП-15К 80W90 GL-3 10Л"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 6"

    "Масло моторное минеральное Лукойл Стандарт 10W40 SF/CC канистра 5Л"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Масло гидравлическое всесезонное Лукойл Гейзер ЛТ 46 канистра 20Л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Масло моторное полусинтетическое Лукойл Авангард Ультра 10W40 CI-4/SL канистра 5Л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Масло гидравлическое всесезонное Лукойл Гейзер Универсал канистра 20Л СТО 79345251-068-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Масло моторное дизельное Zic X 5 10W40 канистра 4Л"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 11"

    "Масло трансмиссионное синтетическое Zic G-F 75W90 4Л"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Жидкость тормозная Лукойл DOT-4 455Г"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 13"

    "Антифриз Лукойл RED G12 красный J1034 канистра 10КГ -40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Тосол FELIX А-45 синий 10КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Антифриз Лукойл Green G11 зеленый канистра 10КГ -40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Смазка пластичная Литол-24 5КГ Фосфохим"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Жидкость стеклоомывающая Arctic Formula 5Л канистра с лейкой желтый -30ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 12.000

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