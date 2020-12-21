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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка горюче-смазочных материалов и технических жидкостей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
16.12.2020 04:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а
Почтовый адрес
636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а
Контактный телефон
+7 3823 54-02-22
Факс
+7 3823 54-63-15
Адрес электронной почты
teploseti@seversk.tomsknet.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шапошников Виктор Анатольевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка горюче-смазочных материалов и технических жидкостей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2020 09:00 GMT +321.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173522Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче-смазочных материалов и технических жидкостей
Начальная цена
201 630,70
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, 636037, Томская область, ЗАТО Северск г. Северск, ул. Калинина, 159 (склад Заказчика). Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 15 рабочих дней за фактически поставленный Товар (партию товара) согласно утвержденной Сторонами Заявке Заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а
Кол-во: 4.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 12.000
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