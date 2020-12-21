Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель оплачивает Поставщику поставленный Товар в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара и получения Покупателем в совокупности: Товара и надлежащим образом оформленных относящихся к Товару документов (товарная накладная ТОРГ-12; счет-фактура, счет на оплату, гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия и т.п.).