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    Главная / Торги / поставка строительных материалов

    поставка строительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 00:0018.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173502Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173502

    Наименование закупки

    поставка строительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 09:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОЗАВОДСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "АВТОЗАВОДСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    603041, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Ильича, 56

    Почтовый адрес

    603041, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Ильича, 56

    Контактный телефон

    +7 831 255-92-33

    Факс

    +7 831 255-92-33

    Адрес электронной почты

    dom-internat@rambler.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жинько Михаил Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 00:00 GMT +318.12.2020 00:0018.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173502Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов

    Начальная цена

    1 484,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.Новгород пр.Ильича 56Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по факту поставки в течение 5 банковских дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "АВТОЗАВОДСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "АВТОЗАВОДСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    603041, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Ильича, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Саморез VIPКрепеж 4.2ММх19ММ сверлоконечный с прессшайбой 158ШТ 30506"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Дюбель гвоздь 6х40ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Эмаль алкидная пентафталевая КраскаВо ПФ-115 красная 1.9КГ ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Эмаль алкидная пентафталевая КраскаВо ПФ-115 красная 1.9КГ ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Краска алкидная ПФ-115 синяя 1.9КГ"

    Кол-во: 1.000

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