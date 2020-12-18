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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
поставка электротоваров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
15.12.2020 08:41
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603041, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Ильича, 56
Почтовый адрес
603041, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Ильича, 56
Контактный телефон
+7 831 255-92-33
Факс
+7 831 255-92-33
Адрес электронной почты
dom-internat@rambler.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жинько Михаил Иванович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротоваров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.12.2020 00:00 GMT +318.12.2020 00:0018.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173500Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротоваров
Начальная цена
3 442,42
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Н.Новгород пр.Ильича 56Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
по факту поставки в течение 5 банковских дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "АВТОЗАВОДСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Все закупки и тендеры ГБУ "АВТОЗАВОДСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Адрес местонахождения
603041, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Ильича, 56
Кол-во: 4.000
Кол-во: 50.000
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