Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка костюмов зимних для нужд АО "Томскгазпром"

    Поставка костюмов зимних для нужд АО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 20:0017.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173489Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173489

    Наименование закупки

    Поставка костюмов зимних для нужд АО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 07:37

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-42

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    kotlyaginaes@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлягина Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка костюмов зимних для нужд АО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 20:00 GMT +317.12.2020 20:0017.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173489Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка костюмов зимних для нужд АО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    999 607,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, Причальная,10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней после получения товара, доставка за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм тип Д мужской зимний К370R65R14 ткань Премьер Комфорт %-250А, состав хлопок-80%; п/э-20% 250Г/М2 Термофинн плюс куртка, полукомбинезон, жилет для защиты ИТР от пониженных температур, разработан по ТО "Томскгазпром""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Костюм тип Д мужской зимний К324К24К14 ткань Премьер Комфорт %-250А, состав хлопок-80%; п/э-20% 250Г/М2 Термофинн плюс куртка, полукомбинезон, жилет для защиты рабочих от пониженных температур, разработан по ТО "Томскгазпром""

    Кол-во: 106.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром транссервис"
    Ценовой запрос № 263688
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис».
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО...
    263688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром метанол"
    Ценовой запрос № 88788
    Костюмы с логотипом
    Костюмы с логотипом
    88788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.03.2019 05:30(GMT+03:00)
    394 491
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Ценовой запрос № 79321
    мягкий инвентарь
    мягкий инвентарь
    79321
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    25 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 79686
    Поставка костюмов
    Поставка костюмов
    79686
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    241 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 80092
    Поставка костюмов мужских для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка костюмов мужских для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    80092
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 09:30(GMT+03:00)
    383 935
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 81938
    Поставка костюмов для сварщиков ОАО "Томскгазпром"
    Поставка костюмов для сварщиков ОАО "Томскгазпром"
    81938
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 20:00(GMT+03:00)
    199 870
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 85383
    Спецодежда
    Спецодежда
    85383
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.02.2019 11:00(GMT+03:00)
    82 772
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить