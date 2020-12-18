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    Главная / Торги / Поставка продукции для ГПМ для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Поставка продукции для ГПМ для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 10:0018.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173488Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173488

    Наименование закупки

    Поставка продукции для ГПМ для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 07:39

    Документация процедуры

    Согласие_обработки.pdf

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Особые_условия.docx

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Контактный телефон

    +7 34675 6-57-59

    Факс

    +7 34675 6-57-02

    Адрес электронной почты

    U.Anikina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аникина Ульяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ, Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продукции для ГПМ для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 10:00 GMT +318.12.2020 10:0018.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173488Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции для ГПМ для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Начальная цена

    1 040 733,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ,Свердловская область, 624441 Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.Больничная, 39 (для нужд ПТУ Краснотурьинскгазремонт); 629730, Тюменская обл, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, проезд 2, ул.Заводская, 8 (для нужд ПТУ Надымгазремонт);628162, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Белоярский, Промзона 2, стр. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, а для субъектов малого и среднего предпринимательства - 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика. По результатам ценового запроса договор заключается с применением особых условий и предоставлением Согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну общедоступными (для поставщиков, работающих с НДС). В случае если цена ценового запроса составит 1 млн. рублей (с НДС/без НДС) применяется банковское сопровождение договора (документация во вложении).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гидротолкатель EB 50/50 С50 RS 380/5 200ВТ 500Н 50-100ММ 380В IP56 EMG"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Гидротолкатель EB 125/60 C80RS"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Преобразователь угловых перемещений ЛИР-158В-3-Т-001024-(10..30)-ПИ-7-1.5-0 10-30В 0-50А IP65 от -40 до 100ГРАД ЦЕЛЬС СКБ ИС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Преобразователь угловых перемещений ЛИР-276А-3-Т-001024-(10..30)-ПИ-7-1.5-В(РС10ТВ) 10-30В 0-50А IP64 от -40 до 100ГРАД ЦЕЛЬС СКБ ИС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический Moeller PKZ2 10А IP20 3P 50кА УХЛ4 с блоком защиты ZMR-6-PKZ2"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 6"

    "Колесо крановое К2Р КС07.05.01 200х550ММ 10-12.5Т"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Талреп 2.5 ВВ-ОС М22 629х444х185ММ 2.5Т 4.2КГ ГОСТ 9690-71"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Коуш №40 10.2х12.5 ГОСТ 2224-93"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Запасная часть к крановому оборудованию Буфер БР-80 резиновый"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 10"

    "Шплинт игольчатый 5ММ DIN 11024"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Пульт управления КПВТ 114 6 кнопок +кнопка звонок +старт +стоп +ключ, IP54, 1ExdIIBT5, масса 6.3КГ, 42В, 50 Гц"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Манжета армированная 1.2-70х95х10 резиновая ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 8.000

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