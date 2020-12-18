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    Главная / Торги / Поставка комплекта запасных частей для ремонта кресла для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка комплекта запасных частей для ремонта кресла для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 07:0018.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173484Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173484

    Наименование закупки

    Поставка комплекта запасных частей для ремонта кресла для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 07:10

    Документация процедуры

    Проект_договора_ЭДО_21_doc.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-73-26

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Fertikova@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фертикова Светлана Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплекта запасных частей для ремонта кресла для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 07:00 GMT +318.12.2020 07:0018.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173484Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта запасных частей для ремонта кресла для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    70 533,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург. К. Цеткин, 14. Поставка в течение 60 календарных дней, с момента заключения договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры. Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Основание для кресла ZEUS A пластик/металл черный;/хром механизм мультиблок, газ-патрон до 125КГ, крестовина металл, ролики"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Спинка для кресла ZEUS A 72СМ натуральная кожа/клееная фанера бежевый/палисандр"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Сиденье для кресла ZEUS A 530х580ММ натуральная кожа/клееная фанера бежевый/палисандр"

    Кол-во: 1.000

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