Поставка матов теплоизоляционных для нужд Камчатского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» для объектов КР в 2021 году

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение месяца, следующим за месяцем получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязан доставить Продукцию на склад Грузополучателя: 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 63.