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    Главная / Торги / Поставка матов теплоизоляционных для нужд Камчатского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» для объектов КР в 2021 году

    Поставка матов теплоизоляционных для нужд Камчатского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» для объектов КР в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 07:0018.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173478Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173478

    Наименование закупки

    Поставка матов теплоизоляционных для нужд Камчатского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» для объектов КР в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 06:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 27-28-96

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    S.Belkov@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бельков Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка матов теплоизоляционных для нужд Камчатского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» для объектов КР в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 07:00 GMT +318.12.2020 07:0018.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173478Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка матов теплоизоляционных для нужд Камчатского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» для объектов КР в 2021 году

    Начальная цена

    999 702,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 63Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение месяца, следующим за месяцем получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязан доставить Продукцию на склад Грузополучателя: 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 63.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мат теплоизоляционный базальтовый МТПЭ-1-50 2000х1000х50ММ 46-64КГ/М3 ТУ 23.99.19-010-47838590-2017"

    Кол-во: 153.000

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