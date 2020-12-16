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    Главная / Торги / Хабаровский филиал. Муфты защитные для кабелей связи

    Хабаровский филиал. Муфты защитные для кабелей связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2020 03:0016.12.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173474Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173474

    Наименование закупки

    Хабаровский филиал. Муфты защитные для кабелей связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 03:06

    Документация процедуры

    Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 4212 32-73-99

    Факс

    Адрес электронной почты

    YanchenkoSB@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Янченко Стара Балаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хабаровский филиал. Муфты защитные для кабелей связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.12.2020 03:00 GMT +316.12.2020 03:0016.12.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173474Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хабаровский филиал. Муфты защитные для кабелей связи

    Начальная цена

    80 333,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 181Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с типовыми условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта для кабелей связи оптическая МОКС КТ-А4(48)-4xКА12/3/1/КЗ/ПК 178x288мм"

    Кол-во: 50.000

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