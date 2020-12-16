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Наименование закупки
Хабаровский филиал. Муфты защитные для кабелей связи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
15.12.2020 03:06
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 4212 32-73-99
Факс
Адрес электронной почты
YanchenkoSB@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Янченко Стара Балаевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Хабаровский филиал. Муфты защитные для кабелей связи
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.12.2020 03:00 GMT +316.12.2020 03:0016.12.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173474Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хабаровский филиал. Муфты защитные для кабелей связи
Начальная цена
80 333,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 181Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с типовыми условиями договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 50.000
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