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Наименование закупки
Поставка мяса птицы, субпродуктов, морепродуктов, рыбы охлажденной и с/м для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.12.2020 22:16
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-28-81
Факс
Адрес электронной почты
m.ivutina@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивутина Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мяса птицы, субпродуктов, морепродуктов, рыбы охлажденной и с/м для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.12.2020 07:30 GMT +317.12.2020 07:3017.12.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173472Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мяса птицы, субпродуктов, морепродуктов, рыбы охлажденной и с/м для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»
Начальная цена
187 191,05
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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