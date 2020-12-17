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    Главная / Торги / Поставка мяса птицы, субпродуктов, морепродуктов, рыбы охлажденной и с/м для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка мяса птицы, субпродуктов, морепродуктов, рыбы охлажденной и с/м для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 07:3017.12.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173472Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173472

    Наименование закупки

    Поставка мяса птицы, субпродуктов, морепродуктов, рыбы охлажденной и с/м для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 22:16

    Документация процедуры

    Московское_УООП_Задание_заказчика_Поставка_мяса__субпродуктов__морепродуктов__р.xlsx

    Московское_УООП_Договор_КИМ_поставка.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-28-81

    Факс

    Адрес электронной почты

    m.ivutina@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивутина Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мяса птицы, субпродуктов, морепродуктов, рыбы охлажденной и с/м для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 07:30 GMT +317.12.2020 07:3017.12.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173472Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мяса птицы, субпродуктов, морепродуктов, рыбы охлажденной и с/м для нужд филиала Московское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    187 191,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цесарка тушка замороженная LA-FERME"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Карп прудовых хозяйств неразделанный ООО "Элит Фиш" Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Стерлядь неразделанная охлажденная ООО "САЛМОН.СУ" Армения"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Филе осетровое на коже ООО "ФУД ЭКС" Армения"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Щука пресноводная тушка потрошеная с головой ООО "Куросиво" Россия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 6"

    "Муксун тушка неразделанная свежемороженый ООО "Русская Рыбоперерабатывающая Компания" Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Индейка тушка замороженная ООО "ТД Черкизово""

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 8"

    "Филе грудки индейки большое замороженное в вакуумной упаковке ООО "ТД Черкизово" Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Окорочка утиные замороженные вакуумная упаковка ООО "Колосбел Логистик" Беларусь"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 10"

    "Мясо кроликов окорочка задние замороженные Olivia Elelmiszerfeldolgozo Kft Франция"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Щеки говяжьи замороженные ООО "ТК "Мираторг" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Филе утиное Раменский Деликатес охлажденное ООО "РТД" Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Мясо краба 1-я фаланга варено-мороженое 500Г ООО "Велес Гурмэ" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Хвосты говяжьи замороженные ООО "ТК "Мираторг" Россия"

    Кол-во: 10.000

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