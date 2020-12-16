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    Главная / Торги / ИБП и кабели питания в сочи

    ИБП и кабели питания в сочи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2020 13:0016.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173468Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173468

    Наименование закупки

    ИБП и кабели питания в сочи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 20:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 958 545-67-42

    Факс

    Адрес электронной почты

    Bogdan.Lukash@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукаш Богдан Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ИБП и кабели питания в сочи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.12.2020 13:00 GMT +316.12.2020 13:0016.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173468Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ИБП и кабели питания в сочи

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, село Барановка, пер. Армянский, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по счету без договора в течении 7 дней после поставки, стоимость доставки прошу включить в цену

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель питания PC-C14-C13-10A-3 3м IEC320-C14 IEC320-C13 3 жилы"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Кабель питания PC-C14-C13-10A-3 3м IEC320-C14 IEC320-C13 3 жилы"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Источник бесперебойного питания SNR Element 1000 VA SNR-UPS-ONRM-1000-S36 1000ВА 230В 6"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Источник бесперебойного питания SNR Element 1000 VA SNR-UPS-ONRM-1000-S36 1000ВА 230В 6"

    Кол-во: 2.000

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