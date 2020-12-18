Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей для цементировочного агрегата ЦА-320 для нужд филиала Ноябрьское УИРС

    Поставка запасных частей для цементировочного агрегата ЦА-320 для нужд филиала Ноябрьское УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 00:0018.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173467Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173467

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для цементировочного агрегата ЦА-320 для нужд филиала Ноябрьское УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 18:28

    Документация процедуры

    Проект_договора__Типовой_._Поставка_МТР__1194076_v2_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для цементировочного агрегата ЦА-320 для нужд филиала Ноябрьское УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 00:00 GMT +318.12.2020 00:0018.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173467Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для цементировочного агрегата ЦА-320 для нужд филиала Ноябрьское УИРС

    Начальная цена

    319 640,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рабочих дней после получения товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов.Возможность поставки по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакет уплотнений СИН32.00.108.510-02 125ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой АСК 25.70.000-01 DN25 PN70МПА сталь ручной муфтовый УХЛ АФНИ.306121.011"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Кран шаровый СИН114.000 Ду50ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Запасные и комплектующие части насоса Прокладка СИН61.00.108.604"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Манжета уплотнение лобовой крышки СИН32.100.01.006"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Колено шарнирное 3КШ 50х70 DN50ММ PN70МЕГАПА 25КГ Cn.Tr.100x12.7"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Колено шарнирное 3КШ.00.000 Ду50ММ Ру40МПа 50х40"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Труба АФНИ.302441.005-01 2065ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Труба АФНИ.302441.005-03 3065ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Рукав напорно-всасывающий Б-2-50-5 50ММ 10М ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Рукав напорно-всасывающий Б-2-75-5 75ММ 6М ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 12"

    "Запасные и комплектующие части насоса труба АФНИ.302441.005 L-4065"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Запасные и комплектующие части к насосам . Поршень d=115ММ, к насосу 9Т АФНИ.306571.002-01"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Деталь Уплотнение клапана АСК 9Т-02.3"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 15"

    "Манжета штока АФНИ.754171.001"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 16"

    "Деталь Уплотнение крышки клапана НБ80.02.00.009"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 17"

    "Шток поршня 9Т.02.160-01 с гайкой и контргайкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Втулка цилиндровая АФНИ 715441.001-03 115ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Рукав напорно-всасывающий Б-2-50-5 50ММ 10М ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 10.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 79201
    Поставка рукавной продукции
    Поставка рукавной продукции
    79201
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    732 435
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 83656
    Закупка БРС и шлангов СПБУ Арктическая
    Закупка БРС и шлангов СПБУ Арктическая
    83656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2019 09:30(GMT+03:00)
    128 440
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить