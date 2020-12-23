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    Главная / Торги / Поставка сталепрокатной продукции

    Поставка сталепрокатной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173464Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173464

    Наименование закупки

    Поставка сталепрокатной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 14:03

    Документация процедуры

    Особые_условия_2.0.docx

    Согласие_Обр.pdf

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Проект_договора_поставки_вовлекаемых_МТР.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    (3462) 955-686

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    A.khlebnikov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хлебников Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сталепрокатной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 10:00 GMT +323.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173464Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сталепрокатной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 40х40х4ММ СТ3ПС5/СП5 12М ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.218

    "Позиция 2"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 35х35х4ММ СТ3ПС5/СП5 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 6.201

    "Позиция 3"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 75х75х5ММ Ст3пс/сп5 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 4.828

    "Позиция 4"

    "Лист 5х1500х6000 ГОСТ 19903 Ст3пс/сп5 ГОСТ 14637-89"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Лист стальной холоднокатаный 1.5ММ 1250ММ 2500ММ ст.08пс ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 0.450

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