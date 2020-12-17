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    Главная / Торги / Выполнение работ по обслуживанию лифтового хозяйства

    Выполнение работ по обслуживанию лифтового хозяйства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 11:0017.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173463Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173463

    Наименование закупки

    Выполнение работ по обслуживанию лифтового хозяйства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 17:14

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по обслуживанию лифтового хозяйства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 11:00 GMT +317.12.2020 11:0017.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173463Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по обслуживанию лифтового хозяйства

    Начальная цена

    259 444,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата ТО производится Заказчиком на основании счета Исполнителя в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта о приемке оказанных услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание лифта этажностью более 10 этажей"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Техническое обслуживание лифта этажностью ниже 5 этажей"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Техническое обслуживание лифта малогрузового на 2 остановки"

    Кол-во: 4.000

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