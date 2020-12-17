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    Главная / Торги / Поставка перчаток виниловых

    Поставка перчаток виниловых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 09:0017.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173462Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173462

    Наименование закупки

    Поставка перчаток виниловых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 17:28

    Документация процедуры

    КОВИД_на_1_пол._2021_г_СВОД._для_ЭТП_ГПБ_перчатки.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ" Филиал ПАО «Газпром» «Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Краснодаре
    Все закупки и тендеры Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1

    Контактный телефон

    +7 861 221-86-58

    Факс

    +7 861 221-86-63

    Адрес электронной почты

    spirenkova@south.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильина Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка перчаток виниловых

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 09:00 GMT +317.12.2020 09:0017.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173462Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка перчаток виниловых

    Начальная цена

    602 458 380,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 рабочих дней с момента поставки, при условии выставления счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
    Все закупки и тендеры Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перчатки одноразовые виниловые 1 пара"

    Кол-во: 434988.000

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