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Наименование закупки
Поставка питьевой воды в бутылях для администрации ООО "Газпром газобезопасность"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
15.12.2020 16:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 905 737-48-48
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
m.gavrilov@gb.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилов Максим Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка питьевой воды в бутылях для администрации ООО "Газпром газобезопасность"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2020 00:00 GMT +321.12.2020 00:0021.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173461Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды в бутылях для администрации ООО "Газпром газобезопасность"
Начальная цена
297 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5 (2, 3 этажи)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплату поставки Товара, Покупатель осуществляет по факту поставки Товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5 (2 и 3 этажи).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Кол-во: 850.000
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