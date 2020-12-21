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    Главная / Торги / Поставка питьевой воды в бутылях для администрации ООО "Газпром газобезопасность"

    Поставка питьевой воды в бутылях для администрации ООО "Газпром газобезопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 00:0021.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173461Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173461

    Наименование закупки

    Поставка питьевой воды в бутылях для администрации ООО "Газпром газобезопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 16:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 905 737-48-48

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    m.gavrilov@gb.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилов Максим Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка питьевой воды в бутылях для администрации ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 00:00 GMT +321.12.2020 00:0021.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173461Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой воды в бутылях для администрации ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    297 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5 (2, 3 этажи)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплату поставки Товара, Покупатель осуществляет по факту поставки Товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5 (2 и 3 этажи).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная Старо-Мытищинский Источник негазированная 18.9ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 850.000

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