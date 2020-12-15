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    Главная / Торги / поставка оборудования

    поставка оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2020 12:0015.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173451Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173451

    Наименование закупки

    поставка оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 16:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 831 437-32-40

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    Viktoriya.Smelova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смелова Виктория Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.12.2020 12:00 GMT +315.12.2020 12:0015.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173451Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования

    Начальная цена

    93 915,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург, Беляевская улица, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка Не может превышать 14 календарных дней с даты подписания Договора, оплата 100% Общей Цены Покупатель оплачивает в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шлагбаум стойка Doorhan BARRIER-PRO+ до 6м с 2-мя пультами"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Стрела Doorhan BOOM-6 6000мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Ловитель для стрелы шлагбаума Doorhan V-HOLDER 1000x80x20мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Пружина балансировочная Doorhan BR11PRO B40 x L50 x H40мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Стойка опорная Doorhan DHPC H500мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Фотоэлемент беспроводной Doorhan PHOTOCELL-PRO 12/24В 30мА"

    Кол-во: 3.000

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