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    Главная / Торги / Поставка металлоконструкций (УСЛ 127)

    Поставка металлоконструкций (УСЛ 127)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 09:0017.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173448Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173448

    Наименование закупки

    Поставка металлоконструкций (УСЛ 127)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 16:00

    Документация процедуры

    Поставка_КИМ_общий_без_БГ_v4_публикация.docx

    _Проект_Спецификации_без_суммы_СМСП.xls

    Задание_на_поставку_КИМ_Миловка__доставка_поставщиком_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-50-80

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    azaytsev@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Антон Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлоконструкций (УСЛ 127)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 09:00 GMT +317.12.2020 09:0017.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173448Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлоконструкций (УСЛ 127)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, Миловский сельсовет, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корпус черная сталь, порошковая краска для Туннеля Mizotty Стандарт 8P2345Z8"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Каркас 2650х1500х2350ММ черная сталь, порошковая краска для Туннеля Mizotty Стандарт 8P2351Z0"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Пол 1500х2650ММ для Туннеля Mizotty Стандарт 8P2373Z0"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Поддон сбора отработанного средства AISI 304 для Туннеля Mizotty Стандарт 8P2421Z7"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Бак для дезинфицирующих средств AISI 304 200Л для Туннеля Mizotty Стандарт 8P2685Z5"

    Кол-во: 1.000

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