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    Главная / Торги / Поставка зимней стеклоомывающей жидкости Sibiria для "Автопредприятия ПАО "Газпром"

    Поставка зимней стеклоомывающей жидкости Sibiria для "Автопредприятия ПАО "Газпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 10:0017.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173446Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173446

    Наименование закупки

    Поставка зимней стеклоомывающей жидкости Sibiria для "Автопредприятия ПАО "Газпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 15:48

    Документация процедуры

    Договор_поставки_2020.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-82

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    M.Alishaev@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алишаев Магомед Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка зимней стеклоомывающей жидкости Sibiria для "Автопредприятия ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 10:00 GMT +317.12.2020 10:0017.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173446Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка зимней стеклоомывающей жидкости Sibiria для "Автопредприятия ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией в период с момента подписания Договора до 31.12.2021 года в согласованное Сторонами время и согласно заявки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее направления Покупателем. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Цена Товара указывается с учетом всех расходов на поставку (транспортных расходов по доставке, налогов и других обязательных платежей), Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жидкость стеклоомывающая Sibiria Дюшес 4Л; ДМ³ -20ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2350.000

    "Позиция 2"

    "Жидкость стеклоомывающая Sibiria Дюшес 4Л; ДМ³ -20ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2350.000

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