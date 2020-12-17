Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка строительных материалов (УСЛ 120)

    Поставка строительных материалов (УСЛ 120)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 09:0017.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173443Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173443

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов (УСЛ 120)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 15:46

    Документация процедуры

    Поставка_КИМ_общий_без_БГ_v4_публикация.docx

    _Проект_Спецификации_без_суммы_СМСП.xls

    Задание_на_поставку_КИМ_Миловка__доставка_поставщиком_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-50-80

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    azaytsev@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Антон Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов (УСЛ 120)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 09:00 GMT +317.12.2020 09:0017.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173443Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов (УСЛ 120)

    Начальная цена

    137 378,51

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, Миловский сельсовет, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Угольник полипропиленовый 90° 32ММ ПП ГОСТ 32415"

    Кол-во: 152.000

    "Позиция 2"

    "Труба канализационная ПП 110ММ 2.7ММ 2000ММ серая"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 3"

    "Грунтовка акриловая глубокого проникновения Ceresit CT17 5Л белая"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 4"

    "Угольник полипропиленовый PPRC 90° 32ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Угольник полипропиленовый PPRC 90° 20ММ"

    Кол-во: 345.000

    "Позиция 6"

    "Угольник полипропиленовый VALFEX PP-R 25ММ 90ГРАД нет резьбы белый"

    Кол-во: 115.000

    "Позиция 7"

    "Муфта полипропиленовая разъемная РВК PP DN20 белый PN20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Муфта полипропиленовая соединительная PPRC 20ММ ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 9"

    "Уголок ПВХ белый 20x20x2700ММ Россия"

    Кол-во: 156.000

    "Позиция 10"

    "Труба водосточная круглая 100ММ 3000ММ сталь оцинкованная окрашенная белая"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 11"

    "Грунтовка акриловая глубокого проникновения Ceresit СТ17 5Л канистра жёлтый-золотой"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 12"

    "Подводка гибкая для воды 12ММ, 1/2" ВВ 120СМ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Тройник канализационный ПП 110х50х90ММ (1/20)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Плинтус напольный SL 50 ПВХ дуб светлый 2500ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 15"

    "Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PP-R/PP-R-GF/PP-R 20ММ 3.4ММ PN25 ТУ 2248-004-78044889-2013"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 16"

    "Фурнитура для плинтуса Соединитель Т-пласт ПВХ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 17"

    "Плинтус T-Plast с кабель-каналом ПВХ махагон 58х2500ММ"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 18"

    "Муфта полипропиленовая переходная 32х40ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Плинтус Elsi с кабель-каналом ПВХ клен светлый 58х22х2500ММ 601"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 20"

    "Металлорукав Р3-ЦП в ПВХ изоляции 20ММ бухта 50М"

    Кол-во: 365.000

    "Позиция 21"

    "Труба гофрированная тяжелая DKC 91520 20ММ ПВХ 100М с протяжкой серая IP55"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 22"

    "Хомут-стяжка кабельный IEK 2.5х250ММ нейлон белый -45...+85ГРАД ЦЕЛЬС 100ШТ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 23"

    "Плинтус напольный Kronplast ПВХ коричневый 90х25ММ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 24"

    "Покрытие грязезащитное щетинистое Baltturf 900х15000ММ полипропилен мокрый асфальт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Трос сантехнический Домочист ТС6-8 стальной 6х7500ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 26"

    "Покрытие грязезащитное щетинистое ворсовое Baltturf 900х15000ММ полипропилен серое"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Арматура к смывному бачку Уклад АБ-69.57.16.3 кнопка нижняя подводка"

    Кол-во: 47.000

    "Позиция 28"

    "Заглушка желоба круглая Вега 125х160ММ сталь оцинкованная Россия"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 29"

    "Желоб водосточный Verat круглый ПВХ 125ММ 3000ММ белый -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 30"

    "Наличник плоский, клееный 120х2200ММ дерево хвойных пород"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Мастика для герметизации стыков липкая МГ-14-16 38-45ММ 2М"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 32"

    "Покрытие грязезащитное модульное ячеистое Чистоплас 10ММ 388х52ММ ПВХ серое"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 33"

    "Трос сантехнический Чебтрос ВС-10 стальной 10х10000ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 34"

    "Труба гофрированная с зондом IEK 25ММ ПВХ 50М серая CTG20-25-K41-050I"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 35"

    "Петля дверная универсальная Schloss 2BB 21011 100х75х2.5ММ сталь бронза"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 36"

    "Замок врезной Apecs 1226/60-G золото"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 37"

    "Наличник дверной фигурный 10х70х2050ММ МДФ выбеленый дуб Дверная линия Россия"

    Кол-во: 19.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 263901
    Поставка радиаторных комплектов и профилей
    Поставка радиаторных комплектов и профилей
    263901
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263755
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    263755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 262150
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    262150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить