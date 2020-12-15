Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Контейнер мусорный 400х350х730 мм, объем 50 л. для МРФ, ЗнП 3420

    Контейнер мусорный 400х350х730 мм, объем 50 л. для МРФ, ЗнП 3420

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2020 15:0015.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173442Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173442

    Наименование закупки

    Контейнер мусорный 400х350х730 мм, объем 50 л. для МРФ, ЗнП 3420

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 15:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8182) 65-52-01

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    NADEZHDA.KARANINA@NW.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Каранина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Контейнер мусорный 400х350х730 мм, объем 50 л. для МРФ, ЗнП 3420

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.12.2020 15:00 GMT +315.12.2020 15:0015.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173442Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Контейнер мусорный 400х350х730 мм, объем 50 л. для МРФ, ЗнП 3420

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, С-Петербург, ул. Кубинская, д. 75, кор. 1А Интертерминал (склад 3)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100%, стоимость доставки оплачивает Поставщик, работа только по ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер мусорный 400х350х730 мм, объем 50 л."

    Кол-во: 10.000

    Позвонить