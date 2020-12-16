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Наименование закупки
ЗАКУПКА ТРУБ_КИРОВ_ЗнП 787
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.12.2020 15:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
(3532)57-19-11
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
Tatyana.V.Leschenko@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лещенко Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗАКУПКА ТРУБ_КИРОВ_ЗнП 787
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.12.2020 09:00 GMT +316.12.2020 09:0016.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173441Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАКУПКА ТРУБ_КИРОВ_ЗнП 787
Начальная цена
2 460,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Кировская область, г. Киров, ул. Монтажников, 1аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
15 раб. дней после поставки для МСП, прошу указать цены с учетом доставки и разгрузки до адреса, вложить счет
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 10.000
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