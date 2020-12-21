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    Главная / Торги / Поставка кислорода газообразного для нужд Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

    Поставка кислорода газообразного для нужд Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 15:0021.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173440Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173440

    Наименование закупки

    Поставка кислорода газообразного для нужд Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 13:08

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    Спецификация_кислород_КИМ.XLSX

    Техническое_задание_на_закупку_кислорода.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    V.Zavorotnyy@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заворотный Вадим Тарасович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кислорода газообразного для нужд Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 15:00 GMT +321.12.2020 15:0021.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173440Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кислорода газообразного для нужд Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

    Начальная цена

    7 986 210,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 629300, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, Северная промзона, панель "Б"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Получение Товара на условии самовывоза. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 3638.000

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