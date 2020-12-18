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    Главная / Торги / Поставка фотоаппаратов, измерительных приборов и инструментов для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Поставка фотоаппаратов, измерительных приборов и инструментов для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 17:0018.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173438Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173438

    Наименование закупки

    Поставка фотоаппаратов, измерительных приборов и инструментов для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 15:29

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фотоаппаратов, измерительных приборов и инструментов для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 17:00 GMT +318.12.2020 17:0018.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173438Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фотоаппаратов, измерительных приборов и инструментов для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    260 861,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 15 рабочих дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 1150ВТ 340ОБ/МИН 3050УДАР/МИН SDS-Max 3 режима 8.8ДЖ 6.8КГ 0.611.264.000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Уровень строительный пузырьковый 3 глазка металл VL-150 1500ММ Tesla"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Молоток каменщика квадратный рифленый боек Зубр Мастер 20163 0.6КГ фиберглассовая рукоятка"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Шпатель Eurotex Профи нержавеющая сталь 100ММ 2-х компонентная ручка 020607-100"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Фотоаппарат Canon PowerShot SX430 IS черный 20.5 1/2.3" 1280х720 45x 24-1080ММ 3" SDXC, SD, SDHC f/3.5-f/6.8 104.4х85.1х69.1ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Штангенциркуль цифровой Stayer 0.1-150ММ 34411-150"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Линейка измерительная плоская VIRA стальная 100СМ 100022"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Линейка измерительная плоская VIRA стальная 50СМ 100021"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Линейка измерительная плоская VIRA стальная 30СМ 100020"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Рулетка BMI twoCOMP 10М 30ММ сталь"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Набор щупов Jonnesway 20ШТ 100ММ 0.05-1ММ AI060020"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Измеритель прочности бетона механический ADA Schmidt Hammer 225 10-60МПА 1.3КГ 280х43ММ A00191"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Толщиномер ультразвуковой А1207 по металлу и пластику 0.8-100ММ -30...+50°С базовый комплект"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Дальномер лазерный Bosch GLM  120C 0.08-120ММ +/-1.5ММ 64х176х28ММ IP54"

    Кол-во: 2.000

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