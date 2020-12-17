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    Главная / Торги / Поставка комплектов ВКС

    Поставка комплектов ВКС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 11:0017.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173436Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173436

    Наименование закупки

    Поставка комплектов ВКС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 15:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Юридический адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Почтовый адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Контактный телефон

    +7 499 580-10-51

    Факс

    +7 499 580-10-22

    Адрес электронной почты

    D.Elizarov@inform.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Елизаров Дмитрий Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектов ВКС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 11:00 GMT +317.12.2020 11:0017.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173436Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов ВКС

    Начальная цена

    750 689,89

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская область, Ленинский район, д. Ащерино, промбаза ОАО "Стройтрансгаз"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа 15 дней. Доставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Адрес местонахождения

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гарнитура проводная Sennheiser PC-8 черный для контактных центров USB A"

    Кол-во: 87.000

    "Позиция 2"

    "Видеокамера веб-камера C270 NEW 1280х720 USB 2.0, HD 720p арт.960-001063 Logitech"

    Кол-во: 87.000

    "Позиция 3"

    "Колонка акустическая 2.0 Logitech Z150 150-20000ГЦ 3Вт 3.5 Jack черный 84.5х151.5х76ММ сеть 220В 2ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Наушники проводные Sennheiser HD 300 18-20000ГЦ 118ДБ mini jack 3.5ММ черные 18ОМ 182Г 1.4М 508597"

    Кол-во: 8.000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Архангельская область
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