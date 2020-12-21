Поставка кранов шаровых муфтовых для нужд ЗПКТ ООО "Газрпром переработка"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта назначения (расходы по перевозке продукции, по погрузке продукции на транспортное средство перевозчика; по перегрузке продукции в пути следования до пункта назначения; по креплению продукции на транспортном средстве), стоимость тары и упаковки продукции, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 календарных дней по договору (отдельному этапу договора) со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора), согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.