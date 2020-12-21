Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка кранов шаровых муфтовых для нужд ЗПКТ ООО "Газрпром переработка"

    Поставка кранов шаровых муфтовых для нужд ЗПКТ ООО "Газрпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 10:0021.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173434Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173434

    Наименование закупки

    Поставка кранов шаровых муфтовых для нужд ЗПКТ ООО "Газрпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 13:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 3462 75-17-51

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MankevichSV@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Манкевич Станислав Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кранов шаровых муфтовых для нужд ЗПКТ ООО "Газрпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 10:00 GMT +321.12.2020 10:0021.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173434Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кранов шаровых муфтовых для нужд ЗПКТ ООО "Газрпром переработка"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЗПКТ ООО "Газпром переработка" 629300 Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Пуровский район, южнее 300 м от УКПГ-2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта назначения (расходы по перевозке продукции, по погрузке продукции на транспортное средство перевозчика; по перегрузке продукции в пути следования до пункта назначения; по креплению продукции на транспортном средстве), стоимость тары и упаковки продукции, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 календарных дней по договору (отдельному этапу договора) со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора), согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой муфтовый ЯГТ 15М.160.00.00.ХЛ DN15 PN16МПА 09Г2С ВР G1/2 ХЛ ТУ 37 4220-001-12673402-98"

    Кол-во: 370.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 263901
    Поставка радиаторных комплектов и профилей
    Поставка радиаторных комплектов и профилей
    263901
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263755
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    263755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 262486
    Поставка запорной арматуры для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    Поставка запорной арматуры для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    262486
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Ценовой запрос № 263416
    Поставка комплектующих для УЛГК для НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра"
    Поставка комплектующих для УЛГК для НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра"
    263416
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 263412
    Поставка крана шарового для планового останова ЗТГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка крана шарового для планового останова ЗТГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    263412
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить