Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка металлопродукции (УСЛ 115)

    Поставка металлопродукции (УСЛ 115)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 09:0017.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173430Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173430

    Наименование закупки

    Поставка металлопродукции (УСЛ 115)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 14:59

    Документация процедуры

    Поставка_КИМ_общий_без_БГ_v4_публикация.docx

    _Проект_Спецификации_без_суммы_СМСП.xls

    Задание_на_поставку_КИМ_Миловка__доставка_поставщиком_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-50-80

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    azaytsev@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Антон Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопродукции (УСЛ 115)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 09:00 GMT +317.12.2020 09:0017.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173430Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопродукции (УСЛ 115)

    Начальная цена

    405 845,08

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, Миловский сельсовет, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод сварочный вольфрамовый WL-20 2.0ММ 175ММ"

    Кол-во: 3.200

    "Позиция 2"

    "Круг 30ММ ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 3"

    "Круг 35ММ ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Шестигранник латунный ЛС 59-1 32ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Круг БрАЖ9-4 30ММ"

    Кол-во: 5.299

    "Позиция 6"

    "Электрод сварочный Esab ОК 74.86 Tensitrode 3.2ММ 450ММ 1/2 VP"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Круг 90ММ ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Ограждение спиральное Проволока СББ АСКЛ 650ММ 50 3кл"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Пруток сварочный присадочный ОК Tigrod 12.60 2.0х1000ММ ESAB"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 10"

    "Пруток сварочный присадочный ОК Tigrod 4047 1.6х1000ММ ESAB"

    Кол-во: 2.500

    "Позиция 11"

    "Пруток сварочный присадочный OK Tigrod 308LSi 1.6х1000ММ ESAB"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Проволока сварочная 2ММ Св-08Г2С"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 13"

    "Электрод сварочный металлический МНЧ-2 3ММ для холодной сварки и наплавки чугуна"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Круг БрАЖ9-4 70ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Пруток бронзовый круглый БрАЖ 9-4 120ММ ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 16"

    "Электрод сварочный ЦТ-15 3ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 17"

    "Электрод сварочный Т-590 4ММ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 18"

    "Электрод сварочный ОЗЛ-6 3ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 19"

    "Труба медная М2М 10х1ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 20"

    "Круг БрАЖ9-4 40ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Проволока сварочная Esab ОК Autrod 308 LSi 0.8ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Лист алюминиевый АМцМ 1500х3000х1ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 23"

    "Электрод сварочный Булат-1 4ММ 450ММ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 24"

    "Электрод сварочный ОЗЛ-8 4ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 25"

    "Ограждение спиральное Проволока СББ Егоза 600ММ 50 3кл"

    Кол-во: 24.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 76522
    Поставка электротехнических товаров для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
    Поставка электротехнических товаров для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
    76522
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 05:00(GMT+03:00)
    64 614
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 83105
    Козырьковое заграждение, сетка
    Козырьковое заграждение, сетка
    83105
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    477 050
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить