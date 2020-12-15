www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Закупка электроматериалов для Кировского филиала ПАО Ростелеком.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.12.2020 14:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
(8452)26-50-11
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
tatyana.balovneva@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баловнева Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электроматериалов для Кировского филиала ПАО Ростелеком.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.12.2020 19:00 GMT +315.12.2020 19:0015.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173429Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электроматериалов для Кировского филиала ПАО Ростелеком.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Кировская область, г. Киров, ул. Монтажников, 1аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% оплата после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.