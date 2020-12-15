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    Главная / Торги / Закупка электроматериалов для Кировского филиала ПАО Ростелеком.

    Закупка электроматериалов для Кировского филиала ПАО Ростелеком.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2020 19:0015.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173429Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173429

    Наименование закупки

    Закупка электроматериалов для Кировского филиала ПАО Ростелеком.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 14:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (8452)26-50-11

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    tatyana.balovneva@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баловнева Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка электроматериалов для Кировского филиала ПАО Ростелеком.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.12.2020 19:00 GMT +315.12.2020 19:0015.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173429Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электроматериалов для Кировского филиала ПАО Ростелеком.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кировская область, г. Киров, ул. Монтажников, 1аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светосигнальный индикатор AD-22DS матрица d22мм 230В AC синий (Лампа светодиодная IEK AD22DS LED 230В)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Предохранитель ПР-2У4 (15-60А) 16А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Предохранитель ПР-2У4 (15-60А) 25А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Предохранитель ПР-2У4 (15-60А) 40А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Наконечник медно-алюминиевый DTL-10"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Наконечник медно-алюминиевый DTL-16"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Наконечник медно-алюминиевый DTL-25"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Наконечник кольцевой НКИ 5,5-5"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Наконечник вилочный НВИ 2-6"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Шина N нулевая 8х12мм 14/1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Шина N нулевая на DIN-рейку в корпусе 4х15 групп"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 12"

    "WAGO 2273-242 клемма 2-проводная"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 13"

    "Контактор модульный КМ40-11 AC IEK"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Контактор малогабаритный КМИ-10911 230 В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Контактор КМИ с электротепловым реле в защитной оболочке КМИ-23260 32А 220В IP54"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Корпус модульный пластиковый КМПн 2/5 навесной IP55"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Лампа светодиодная ASD LED-A60-standard 5Вт 220В Е27 3000-4000К (аналог ЛОН 45Вт)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Лампа светодиодная LED-T8-10Вт 4000К размер 600 мм (Аналог обычной лампы ЛБ, ЛД-18). Коробка 20 шт."

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-32 С6 30мА"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 20"

    "Выключатель дифференциальный ВД1-63 2р 25А 10мА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Выключатель дифференциальный ВД1-63 4р 40А 30мА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Трансформатор ОСМ1-0,1У3 220/24"

    Кол-во: 4.000

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