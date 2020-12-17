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    Главная / Торги / Поставка нефтепродуктов (бензин автомобильный и дизельное топливо) в 2021 году

    Поставка нефтепродуктов (бензин автомобильный и дизельное топливо) в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 23:0017.12.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173425Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173425

    Наименование закупки

    Поставка нефтепродуктов (бензин автомобильный и дизельное топливо) в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 14:36

    Документация процедуры

    doc01146320201214153408.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"

    Юридический адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Почтовый адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Контактный телефон

    +7 8442 46-13-99

    Факс

    +7 8442 46-14-08

    Адрес электронной почты

    I.Kuryanov@vcgo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка нефтепродуктов (бензин автомобильный и дизельное топливо) в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 23:00 GMT +317.12.2020 23:0017.12.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173425Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нефтепродуктов (бензин автомобильный и дизельное топливо) в 2021 году

    Начальная цена

    54 550 169,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400011, область Волгоградская, город Волгоград, проспект Университетский, 71Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"

    Адрес местонахождения

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензин автомобильный АИ-95 К5"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 2"

    "Топливо дизельное ДТ-З-К3 К3 ГОСТ Р 55475-2013"

    Кол-во: 1100.000

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