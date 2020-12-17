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    Главная / Торги / Поставка анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе и расходные материалы к ним для нужд МСЧ ООО «Газпром трансгаз Ухта».

    Поставка анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе и расходные материалы к ним для нужд МСЧ ООО «Газпром трансгаз Ухта».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 09:0017.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173423Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173423

    Наименование закупки

    Поставка анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе и расходные материалы к ним для нужд МСЧ ООО «Газпром трансгаз Ухта».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 14:38

    Документация процедуры

    Тех.задание_алкометры.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-22-30

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    ltihonova@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Ляна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе и расходные материалы к ним для нужд МСЧ ООО «Газпром трансгаз Ухта».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 09:00 GMT +317.12.2020 09:0017.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173423Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе и расходные материалы к ним для нужд МСЧ ООО «Газпром трансгаз Ухта».

    Начальная цена

    4 506 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Республика Коми, г. Ухта,Набережная газовиков, дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа.Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании.Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор контроля трезвости Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Алкотектор Mark V"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "мундштук к алкотестерам"

    Кол-во: 40500.000

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