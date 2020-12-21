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    Главная / Торги / Поставка сантехнической запорной арматуры для нужд АО "Томскгазпром"

    Поставка сантехнической запорной арматуры для нужд АО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 20:0021.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173422Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173422

    Наименование закупки

    Поставка сантехнической запорной арматуры для нужд АО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 05:27

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-42

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    kotlyaginaes@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлягина Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сантехнической запорной арматуры для нужд АО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 20:00 GMT +321.12.2020 20:0021.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173422Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнической запорной арматуры для нужд АО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    587 121,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, Причальная,10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней после получения товара, доставка за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой полнопроходной 1 1/2" 40БАР латунь никелированная ручной (рычаг) ВР-ВР Bugatti 301"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой полнопроходной 1 1/4" 40БАР латунь никелированная ручной (рычаг) ВР-ВР Bugatti 301"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой полнопроходной 1" 40БАР латунь никелированная ручной (рычаг) ВР-ВР Bugatti 301"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой полнопроходной 1/2" 40БАР латунь никелированная ручной (рычаг) ВР-ВР Bugatti 301"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой полнопроходной 3/4" 40БАР латунь никелированная ручной (рычаг) ВР-ВР Bugatti 301"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой полнопроходной 1/2" 40БАР латунь никелированная ручной (бабочка) ВР-НР Bugatti 307"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой полнопроходной 2" 40БАР латунь никелированная ручной (рычаг) ВР-ВР Bugatti 301"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой полнопроходной 3/4" 40БАР латунь никелированная ручной (бабочка) НР-ВР с разъемным соединением Bugatti 322"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой полнопроходной 1" 40БАР латунь никелированная ручной (бабочка) НР-ВР с разъемным соединением Bugatti 322"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой полнопроходной 1/2" 40БАР латунь никелированная ручной (бабочка) НР-ВР с разъемным соединением Bugatti 322"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой усиленный полнопроходной 2" 40БАР латунь никелированная ручной (рукоятка) ГГ Valtec Perfect"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой угловой DN1/2" латунь никелированная ручной (бабочка) ВР-НР (полусгон) Valtec Base"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой угловой DN3/4" латунь никелированная ручной (бабочка) ВР-НР (полусгон) Valtec Base"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой DN3/4" латунь никелированная ручной муфтовый Valtec"

    Кол-во: 287.000

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой DN1 1/2" ручной Perfect"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой DN1" ручной Perfect"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой DN3/4" ручной Perfect"

    Кол-во: 5.000

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