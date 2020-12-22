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    Главная / Торги / поставка комплектующих материалов

    поставка комплектующих материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173419Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173419

    Наименование закупки

    поставка комплектующих материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 14:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-99-43

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    hanbabaeva-dt@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ханбабаева Дайгибат Темирлановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 09:30 GMT +322.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173419Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих материалов

    Начальная цена

    165 705,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, КаспийскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 календарный дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 Покупателем.Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эллипсограф магнитный Ж83-Р1399 для вырезки технологических отверстий в трубах"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Реле защиты трехфазное MiCOM P211"

    Кол-во: 1.000

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