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    Главная / Торги / Поставка варенья и восточных сладостей для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Поставка варенья и восточных сладостей для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 00:0018.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173409Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173409

    Наименование закупки

    Поставка варенья и восточных сладостей для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 09:34

    Документация процедуры

    Санкт_Петербургское_УООП_Задание_заказчика_поставка_варенья_и_вост._сладости.xlsx

    Проект_Договор__КИМ_от_27.11.2020.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-28-81

    Факс

    Адрес электронной почты

    m.ivutina@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивутина Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка варенья и восточных сладостей для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 00:00 GMT +318.12.2020 00:0018.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173409Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка варенья и восточных сладостей для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    281 150,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 198188, г.Санкт-Петербург, ул.Броневая, д.4;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условий договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Варенье малиновое стеклянная банка 310Г ООО "Кондитер-Сервис""

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Варенье черносмородиновое стеклянная банка 310Г ООО "Кондитер-Сервис""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Варенье клубничное стеклянная банка 310Г ООО "Кондитер-Сервис""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Варенье имбирное апельсин-банан-имбирь стеклянная банка 220Г ООО ПКФ "Благодать""

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 5"

    "Варенье имбирное яблоко-брусника-имбирь стеклянная банка 220Г ООО ПКФ "Благодать""

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 6"

    "Варенье запеченное яблочный штрудель (яблоко-курага-миндаль) стеклянная банка 230Г ООО "Вкусно Крым""

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 7"

    "Варенье запеченное пряный апельсин (апельсин-клюква-пряности) стеклянная банка 230Г ООО "Вкусно Крым""

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 8"

    "Варенье из сосновых шишек стеклянная банка 160Г ИП Вершинин В.П."

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 9"

    "Варенье из сосновых шишек стеклянная банка 290Г ИП Вершинин В.П."

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 10"

    "Варенье из киви с медом стеклянная банка 320Г ИП Левицкая Е.В."

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "Варенье из фейхоа стеклянная банка 320Г ИП Левицкая Е.В."

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Пастила заварная малина-лимон 45Г ООО "Коломчаночка""

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 13"

    "Пастила заварная шоколадная 50Г ООО "Коломчаночка""

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 14"

    "Изделие нуга с лимоном 130Г ООО "Коломчаночка""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "Изделие нуга с апельсином и шоколадом 130Г ООО "Коломчаночка""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Изделие нуга с изюмом 130Г ООО "Коломчаночка""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Изделие нуга с миндальным печеньем 130Г ООО "Коломчаночка""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "Изделие батончик орехово-фруктовый с кешью 35Г ООО "Фабрика "ГУД-ФУД""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Изделие батончик орехово-фруктовый с пеканом 35Г ООО "Фабрика "ГУД-ФУД""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 20"

    "Изделие батончик орехово-фруктовый с макадамией 35Г ООО "Фабрика "ГУД-ФУД""

    Кол-во: 100.000

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