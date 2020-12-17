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    Главная / Торги / Поставка манипуляторов к возимым радиостанциям

    Поставка манипуляторов к возимым радиостанциям

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 09:0017.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173404Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173404

    Наименование закупки

    Поставка манипуляторов к возимым радиостанциям

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 14:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 95-50-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    RozhkovaER@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рожкова Эльвира Рафаиловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка манипуляторов к возимым радиостанциям

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 09:00 GMT +317.12.2020 09:0017.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173404Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка манипуляторов к возимым радиостанциям

    Начальная цена

    369 952,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г.Сургут, ул. Индустриальная, д. 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манипулятор ЦВИЯ.467291.004 для ведения переговоров и управления режимами работы радиостанции серии РМ211 85х37х60ММ"

    Кол-во: 32.000

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