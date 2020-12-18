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Наименование закупки
Поставка хлеба для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
15.12.2020 13:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 85146 7-00-92
Факс
Адрес электронной почты
gkz@uggaztorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Снегирева Ирина Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хлеба для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.12.2020 09:30 GMT +318.12.2020 09:3018.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173396Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хлеба для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»
Начальная цена
676 550,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Российская Федерация, 416168, Астраханская область, Красноярский район, ул.Планировочный район монтажников, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка транспортом Поставщика. Оплата согласно условиям договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 13000.000
Кол-во: 7300.000
Кол-во: 1400.000
Кол-во: 4400.000
Кол-во: 150.000
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