Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка хлеба для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка хлеба для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 09:3018.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173396Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173396

    Наименование закупки

    Поставка хлеба для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 13:05

    Документация процедуры

    Астраханское_УООП_Договор_поставки_КИМ.doc

    Астраханское_УООП_Задание_заказчика_хлеб.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 85146 7-00-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    gkz@uggaztorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Снегирева Ирина Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хлеба для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 09:30 GMT +318.12.2020 09:3018.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173396Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хлеба для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    676 550,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Российская Федерация, 416168, Астраханская область, Красноярский район, ул.Планировочный район монтажников, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка транспортом Поставщика. Оплата согласно условиям договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хлеб пшеничный 700Г 1 сорт ООО "Астраханец""

    Кол-во: 13000.000

    "Позиция 2"

    "Хлеб формовой ржано-пшеничный 600Г ООО "Астраханец""

    Кол-во: 7300.000

    "Позиция 3"

    "Батон ржаной Ароматный 400Г ООО "Астраханец""

    Кол-во: 1400.000

    "Позиция 4"

    "Батон Пшеничный нарезной 400Г ООО "Астраханец""

    Кол-во: 4400.000

    "Позиция 5"

    "Батон французский 400Г ООО "Астраханец""

    Кол-во: 150.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
    Ценовой запрос № 75217
    Хлеб
    Хлеб
    75217
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 09:30(GMT+03:00)
    38 816
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 77681
    Поставка хлеба 44 ФЗ 03.12-08.12
    Поставка хлеба 44 ФЗ 03.12-08.12
    77681
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    7 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить