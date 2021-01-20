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    Главная / Торги / Поставка средств защиты от падения

    Поставка средств защиты от падения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 11:3020.01.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173394Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    173394

    Наименование закупки

    Поставка средств защиты от падения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 17:00

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-18

    Адрес электронной почты

    Bizikina.EM@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бизикина Елена Михайловна

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств защиты от падения

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.01.2021 11:30 GMT +320.01.2021 11:3020.01.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173394Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 11:30 GMT +320.01.2021 11:3020.01.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173394Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Предмет договора

    Поставка средств защиты от падения

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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