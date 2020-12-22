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Наименование закупки
Поставка кислорода технического
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.12.2020 08:37
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-36-25
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
m.staroverov@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Староверов Максим Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кислорода технического
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.12.2020 05:00 GMT +322.12.2020 05:0022.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173381Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кислорода технического
Начальная цена
307 008,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург» / 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня осуществления поставки продукции Покупателю.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Кол-во: 1476.000
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