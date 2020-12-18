Поставка рыбы речной свежемороженой для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

Условия договора

Условия оплаты и доставки

4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора).Доставка транспортом Поставщика. Транспортировка продуктов должна осуществляться в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (СП 2..3.6.1066-01), «Гигиеническими требованиями к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»(СанПиН 2.3.21324-03), «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (СП 2.3.6.1079-01). 6.3.2. Для транспортировки пищевых продуктов используются специально предназначенные или специально оборудованные транспортные средства. Не допускается транспортировка продовольственных пищевых продуктов совместно с непродовольственными товарами.