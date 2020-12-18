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    Главная / Торги / Поставка рыбы речной свежемороженой для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка рыбы речной свежемороженой для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 09:0018.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173320Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173320

    Наименование закупки

    Поставка рыбы речной свежемороженой для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 12:09

    Документация процедуры

    Астраханское_УООП_Договор_поставки_КИМ.doc

    Астраханское_УООП_Задание_заказчика_речная_рыба.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 85146 7-00-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    gkz@uggaztorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Снегирева Ирина Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка рыбы речной свежемороженой для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 09:00 GMT +318.12.2020 09:0018.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173320Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рыбы речной свежемороженой для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    729 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Российская Федерация, 416168, Астраханская область, Красноярский район, ул.Планировочный район монтажников, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора).Доставка транспортом Поставщика. Транспортировка продуктов должна осуществляться в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (СП 2..3.6.1066-01), «Гигиеническими требованиями к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»(СанПиН 2.3.21324-03), «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (СП 2.3.6.1079-01). 6.3.2. Для транспортировки пищевых продуктов используются специально предназначенные или специально оборудованные транспортные средства. Не допускается транспортировка продовольственных пищевых продуктов совместно с непродовольственными товарами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Судак непотрошеный тушка с головой свежемороженный 20КГ ГОСТ 32366-2013 Россия ООО "Рыбак-2""

    Кол-во: 1400.000

    "Позиция 2"

    "Сазан непотрошеный тушка с головой свежемороженный 20КГ Россия ГОСТ 32366-2013 ООО "Рыбак-2""

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 3"

    "Сом потрошеный с головой свежемороженный 20КГ Россия ГОСТ 32366-2013 ООО "Рыбак-2""

    Кол-во: 200.000

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