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    Главная / Торги / Поставка шлифовального и режущего инструмента для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Поставка шлифовального и режущего инструмента для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173319Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173319

    Наименование закупки

    Поставка шлифовального и режущего инструмента для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 09:59

    Документация процедуры

    Согласие_обработки.pdf

    Особые_условия.docx

    Проект_договора.rar

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Контактный телефон

    +7 34675 6-57-59

    Факс

    +7 34675 6-57-02

    Адрес электронной почты

    U.Anikina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аникина Ульяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область, Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шлифовального и режущего инструмента для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173319Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шлифовального и режущего инструмента для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ,Ямало-Ненецкий автономный округ, 624441 Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.Больничная, 39 (для нужд ПТУ Краснотурьинскгазремонт); 629730, Тюменская обл, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, проезд 2, ул.Заводская, 8 (для нужд ПТУ Надымгазремонт);628162, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Белоярский, Промзона 2, стр. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, а для субъектов малого и среднего предпринимательства - 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика. По результатам ценового запроса договор заключается с применением особых условий и предоставлением Согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну общедоступными (для поставщиков, работающих с НДС). В случае если цена ценового запроса составит 1 млн. рублей (с НДС/без НДС) применяется банковское сопровождение договора (документация во вложении).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сверло центровочное тип А 3.15ММ Р6М5 ГОСТ 14952-75"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Сверло центровочное тип А 5.0ММ Р6М5 ГОСТ 14952-75"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Патрон сверлильный 3-х кулачковый ПС-16 3-16ММ ГОСТ 8522-79"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Пластина режущая фрезерная 5-ти гранная PNVA 110408"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Центр вращающийся станочный с постоянным центровым валиком с конусом Морзе 5 нормальной серии А-1-5-Н ГОСТ 8742-75"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Сверло центровочное тип А 2.5ММ ГОСТ 14952-75"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Круг лепестковый 125ММ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 8"

    "Круг шлифовальный 400Х40Х127ММ 40СМ2 ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 9"

    "Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе KK19XW №40Н 775ММх30М ТУ 3980-009-00223332-2003"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Круг шлифовальный F46К7V 175х20х32ММ 25А на керамической связке ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Лента шлифовальная Polyester XK870X 60 200х1500ММ бесконечная (зернистость 60)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Лента шлифовальная бесконечная Polyester XK870X 200х1500ММ Р40"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Лента шлифовальная бесконечная Polyester XK870X 200х1500ММ Р80"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Лента шлифовальная бесконечная Makita 9х533ММ К100 77779"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 15"

    "Лента шлифовальная бесконечная Makita 9х533ММ К120 77779"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 16"

    "Лента шлифовальная P40КК10ХW 200х1500ММ бесконечная"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 17"

    "Лента шлифовальная P60КК10ХW 200х1500ММ бесконечная"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 18"

    "Карандаш алмазный 3908-0091 исполнение С тип 04 14/10х45 1000/800 2.0 карат АРС-3, 4 (С)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Полотно биметаллическое ленточное Honsberg Spectra М42 4/5 41х1.3х4700ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Полотно биметаллическое ленточное Honsberg Spectra М42 6/10 41х1.3х4700ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Втулка переходная 6100-0141 Морзе №2/№1"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Втулка переходная 6100-0145 Морзе №4/№3 ГОСТ 13598-85"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Втулка переходная 6100-0147 Морзе №5/№4 ГОСТ 13598-85"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Гравер Электрическая бормашинка малая Dremel 4000-4/65"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Набор шестигранников 1.5-10ММ 9 предметов ГОСТ 11737-93 2741-H9-2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Лента шлифовальная 200х750ММ для машин Hummel зерно 60"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 27"

    "Лента шлифовальная 200х750ММ для машин Hummel зерно 40"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 28"

    "Лента шлифовальная 200х750ММ для машин Hummel зерно 80"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 29"

    "Хомут силовой червячный MEGA 12-20ММ"

    Кол-во: 10.000

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