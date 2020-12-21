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    Главная / Торги / Поставка средств защиты для рук

    Поставка средств защиты для рук

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173312Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    173312

    Наименование закупки

    Поставка средств защиты для рук

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.12.2020 14:41

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-18

    Адрес электронной почты

    Bizikina.EM@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бизикина Елена Михайловна

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств защиты для рук

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173312Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173312Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка средств защиты для рук

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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