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    Главная / Торги / Поставка материалов к грузоподъемным механизмам

    Поставка материалов к грузоподъемным механизмам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173265Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173265

    Наименование закупки

    Поставка материалов к грузоподъемным механизмам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 12:54

    Документация процедуры

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Согласие_Обр.pdf

    Особые_условия_2.0.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    +7 3462 95-56-06

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    A.Varavin@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варавин Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов к грузоподъемным механизмам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173265Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов к грузоподъемным механизмам

    Начальная цена

    2 633 229,97

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смазка пластичная Солидол С 10КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Герметик силиконовый PCI Silcoterm VE прозрачный 310МЛ -40...+165ГРАД ЦЕЛЬС для герметизации стыков"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Колодка тормозная к тормозу колодочному ТКГ-200 200ММ"

    Кол-во: 74.000

    "Позиция 4"

    "Тормоз колодочный ТКГ-160 380В с гидротолкателем ТЭ-30"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Тормоз ТГ-200-У1-50-220/380-25"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Гидротолкатель ТЭ-30 160ВТ 300Н 32ММ 380В IP54 У2 40х366х202ММ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 7"

    "Тормоз колодочный крановый ТКГ-300 380В с гидротолкателем ТЭ-50"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Кабель силовой с медной жилой гибкий КРШУ 16х1 0.38КВ круглый резина шланговая резина изоляционная"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 9"

    "Ввод кабельный ВКУ2-22 IP54 У2 12-22ММ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 10"

    "Шкив тормозной грузоподъемный механизм крановый 200ММ 95ММ"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 11"

    "Пульт управления ПКИВ-УПМ18 IP66/67 7 кнопок 690В"

    Кол-во: 2.000

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