Поставка офисной бумаги А4 для "Автопредприятия ПАО "Газпром"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией в период с момента подписания Договора до 31.12.2021 года в согласованное Сторонами время и согласно заявки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее направления Покупателем. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Цена Товара указывается с учетом всех расходов на поставку (транспортных расходов по доставке, налогов и других обязательных платежей), Остальные требования см. проект договора.