Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка упаковочных и расходных материалов для нужд филиала "Самарское УООП" ООО «Газпром питание»

    Поставка упаковочных и расходных материалов для нужд филиала "Самарское УООП" ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173207Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173207

    Наименование закупки

    Поставка упаковочных и расходных материалов для нужд филиала "Самарское УООП" ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    16.12.2020 10:15

    Документация процедуры

    Шаблон_КИМ_11_20_не_продукты.doc

    Самарское_УООП_Задание_заказчика_упаковка_и_расходные_материалы.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-56

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.tyschenko@samaragazpit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дудин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка упаковочных и расходных материалов для нужд филиала "Самарское УООП" ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173207Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка упаковочных и расходных материалов для нужд филиала "Самарское УООП" ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    83 329,14

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446200, Российская Федерация, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.Химиков, д.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плёнка пищевая P.V.RAN 1200М 30СМ 0.01ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Форма для выпечки бумажная белая кондитерская розетка круглая 35х20ММ 2000ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Форма для выпечки бумажная белая кондитерская розетка круглая 40х21ММ 2000ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Форма для выпечки бумажная белая кондитерская розетка овальная 28х110х26ММ 1000ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Бумага для выпечки Samo 38СМх25М натуральный коричневый пергамент 1 рулон"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 6"

    "Салфетки бумажные сервировочные Горница 26/17СМ бумага белые 250ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Лента клейкая скотч Фрегат 50ММх66М прозрачный 40МКМ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 8"

    "Фольга пищевая Саянская Универсальная алюминиевая 29СМх10М 11МКМ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Салфетки бумажные сервировочные Buffet 10СМ бумага белые 50ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Зубочистки деревянные в индивидуальной упаковке 65ММ 1000ШТ 340021"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 11"

    "Изделие деревянное палочки для шашлыка 2.5х300ММ бамбук 100ШТ 341033к"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Шпажка Green Mystery пика Узелок бамбук 100ММ 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Шпажка декоративная Paterra Пика "Шпага" полистирол 70ММ 500ШТ ассорти"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Перчатки защитные нитяные Мистерия х/б ПВХ точка белые класс вязки 10 5 нитей"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 15"

    "Перчатки хозяйственные резиновые особопрочные Мистерия Премиум желтые латекс с хлопковым напылением M 1 ПАРА 430445а Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 16"

    "Пакет полиэтиленовый для льда 31х18.5СМ 22МКМ ПЭ 192 кубика с самозакрывающимся клапаном"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Мешок кондитерский трехслойный с микрорельефом наружной поверхности полиэтилен синий 530х280х75ММ в ролике LDPE 100ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Рукав для запекания Мистерия 300х3000ММ полимер"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 19"

    "Пакет полиэтиленовый без ручки фасовочный 30х40СМ 7МКМ ПНД 500ШТ Россия"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 20"

    "Пленка полиэтиленовая пищевая P.V.RAN 30СМх1200М 0.01ММ"

    Кол-во: 50.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром телеком"
    Ценовой запрос № 264392
    Хозяйственные нужды Московская обл
    Хозяйственные нужды Московская обл
    264392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    3 584 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 264263
    Поставка материалов для закрепления отправляемых грузов для НБМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка материалов для закрепления отправляемых грузов для НБМТС ООО "Газпром добыча...
    264263
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 262150
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    262150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 77962
    Закупка материалов для упаковки для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование».
    Закупка материалов для упаковки для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром...
    77962
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    524 152
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 78259
    Офисные перегородки
    Офисные перегородки
    78259
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    380 076
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 81981
    Расходные материалы для паспортизации для нужд СЗСК ООО "Газпром переработка"
    Расходные материалы для паспортизации для нужд СЗСК ООО "Газпром переработка"
    81981
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    471 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 83038
    Поставка упаковки полиэтиленовой для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2019 году
    Поставка упаковки полиэтиленовой для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО...
    83038
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 09:00(GMT+03:00)
    558 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 83094
    Поставка упаковки полиэтиленовой для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2019 году
    Поставка упаковки полиэтиленовой для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО...
    83094
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2019 09:00(GMT+03:00)
    494 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить