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    Главная / Торги / Ценовой запрос на поставку вычислительной техники

    Ценовой запрос на поставку вычислительной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 07:0023.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173194Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173194

    Наименование закупки

    Ценовой запрос на поставку вычислительной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 10:47

    Документация процедуры

    Информация_к_запросу_173194.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Новом Уренгое
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    Почтовый адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Контактный телефон

    +7 34949 9-71-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    D.Husnimordanov@nu.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хусниморданов Диляр Гальматдинович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ценовой запрос на поставку вычислительной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 07:00 GMT +323.12.2020 07:0023.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173194Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ценовой запрос на поставку вычислительной техники

    Начальная цена

    2 440 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО г.Новый Уренгой ул.Новая дом 40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена на Товар должна включать в себя все расходы в т.ч. стоимость упаковки, доставки, разгрузки, а также все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата поставленных Товаров осуществляется «Покупателем» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст. 168, 169 НК РФ. (возможно УПД).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Принтер лазерный монохромная печать Kyocera Ecosys P3155dn А4 55СТР/МИН 1200DPI USB 2.0, Ethernet 512МБАЙТ двусторонняя печать"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Монитор компьютерный Asus VA249HE 23.8ДЮЙМ 1920х1080 VA LED 5ms HDMI, VGA 100000000:1 178°/178° 250КД/М2 552.4х334.2х56.6ММ"

    Кол-во: 61.000

    "Позиция 3"

    "Системный блок Lenovo ThinkCentre M720е SFF 11BD0071RU Intel Core i5-9400 2.9ГГЦ 8ГБ DDR4 256GB SSD Win10 Pro Slim DVD UHD 630 LGA1151v2 мышь, клавиатура USB"

    Кол-во: 61.000

    "Позиция 4"

    "Источник бесперебойного питания line-interactive Импульс Юниор Про 3000 R/T JR30201 9А.Ч 0.8 190х467х335.5ММ 220-240В 3КВ.А"

    Кол-во: 1.000

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