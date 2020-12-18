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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
341.356.358.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
15.12.2020 11:28
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ БАУМАНА, СТР 24Б, ОФИС 2
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Баумана, дом 24 Б офис 2
Контактный телефон
+7 912 243-74-39
Факс
+7 343 360-64-45
Адрес электронной почты
terinov@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Теринов Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
341.356.358.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.12.2020 08:00 GMT +318.12.2020 08:0018.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173120Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
341.356.358.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, г.Екатеринбург ул.Баумана 24БРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
согласно условий договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "СПЕЦРЕМНАЛАДКА"
Все закупки и тендеры ООО "СПЕЦРЕМНАЛАДКА"
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ БАУМАНА, СТР 24Б, ОФИС 2
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Баумана, дом 24 Б офис 2
Кол-во: 150.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 133.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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