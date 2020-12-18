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    Главная / Торги / 341.356.358.

    341.356.358.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 08:0018.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173120Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173120

    Наименование закупки

    341.356.358.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 11:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕМНАЛАДКА"
    Все закупки и тендеры ООО "СПЕЦРЕМНАЛАДКА"

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ БАУМАНА, СТР 24Б, ОФИС 2

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Баумана, дом 24 Б офис 2

    Контактный телефон

    +7 912 243-74-39

    Факс

    +7 343 360-64-45

    Адрес электронной почты

    terinov@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Теринов Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    341.356.358.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2020 08:00 GMT +318.12.2020 08:0018.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173120Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    341.356.358.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г.Екатеринбург ул.Баумана 24БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно условий договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "СПЕЦРЕМНАЛАДКА"
    Все закупки и тендеры ООО "СПЕЦРЕМНАЛАДКА"

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ БАУМАНА, СТР 24Б, ОФИС 2

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Баумана, дом 24 Б офис 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Канат d15мм ГОСТ268880"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 2"

    "Концевой выключатель ВП15-21-231У2.8"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Гидроцилиндр ГЦ-63.50х1680.01"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Трубопровод металлический КС-3577.83.050"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "РВД выдвижения опор 1/2-275-1450-М22х1,5(DK)"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "РТИ ГР основных операций РС.25.20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Клапан обратно управляемый КС-3577.84.700.А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Масло ТСП-10"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Размыкатель тормоза грузовой лебедки КС-45717.26.310"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Канат d-15мм"

    Кол-во: 133.000

    "Позиция 11"

    "Втулка КС 45717.62.521"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Ось основания стрелы КС 45717.63.003"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Фильтр Реготмас 661"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Креномер У7.01.520.201"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Стекло Б/Ц(триплекс 2+0,38+2 без обработки)850х770 в рамку"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Пружинное устройство НПКУ30457001-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Кабель П274М"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 18"

    "Концевой выключатель ВПК-2110"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Масло ВМГЗ-45"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 20"

    "РК гидроцилиндра РК-ВС-22 65.40-ВА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "РТИ гидрозамка 18.01-03.01.100"

    Кол-во: 2.000

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