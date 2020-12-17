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    Главная / Торги / поставка средств КИП

    поставка средств КИП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 23:0017.12.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173105Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173105

    Наименование закупки

    поставка средств КИП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.12.2020 08:01

    Документация процедуры

    техническое_задание.pdf

    _Типовая_форма_договора_поставки_товаров.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"

    Юридический адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Почтовый адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Контактный телефон

    +7 8442 46-13-99

    Факс

    +7 8442 46-14-08

    Адрес электронной почты

    I.Kuryanov@vcgo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств КИП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2020 23:00 GMT +317.12.2020 23:0017.12.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173105Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств КИП

    Начальная цена

    174 386,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400011, область Волгоградская, город Волгоград, проспект Университетский, 71Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"

    Адрес местонахождения

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реле программируемое Овен ПР100-230.0804.01.1 230В IP20 88х90х50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Реле программируемое Овен ПР100-24.0804.03.1 24В IP20 88х90х50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Кнопка плоская Meyertec MTB2-BAZ124 10А 415В 1NC красная металл -35...+70ГРАД ЦЕЛЬС IP65"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф распределительный навесной DKC R5ST0649 IP66 600х400х250ММ сталь серый с монтажной платой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Шкаф распределительный навесной DKC R5ST0432 IP66 300х400х200ММ сталь серый с монтажной платой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Переключатель на 2 положения с фиксацией Meyertec MTB2-BDZ112 10А 415В IP65 1NO"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Термопреобразователь термосопротивление с коммутационной головкой 12Х18Н10Т IP54 ОВЕН ДТС 015М- 100М.0,5.80.И [17]"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Термопреобразователь термосопротивление с коммутационной головкой 12Х18Н10Т IP54 ОВЕН ДТС 025Л-50М.В3.100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Датчик давления избыточного Овен ПД100И-ДИ1.0-115-0.5-2 0-1МПА IP65 М20х1.5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Калибратор-измеритель токовой петли Овен РЗУ-420 0...25МА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Измеритель-регулятор ПИД с универсальным входом Овен ТРМ10-Н.У.РК 90-245В 105х130х65ММ 7ВА IP54"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Блок питания для ПЛК БП60К-24 85-264/24В 2.5А 60ВТ IP20 Овен"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Блок питания общепромышленный БП60Б-Д4-24 85-264/24В 2.5А 60ВТ IP20 72х90х58ММ Овен"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Контроллер программируемый логический Овен ПЛК210-01-CS 24В 16 IP20 Ethernet 100 Base-T, RS-485, RS-232, USB Device 105х124х83ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Контроллер программируемый логический Овен ПЛК150-220.А-L 220В 4...20МА 6ВТ Ethernet 100 Base-T, RS-232, RS-485"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Модуль дискретного ввода МВ210-202 24В IP20 20 выходов 123х83х42ММ Овен"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Модуль дискретного вывода МУ210-402 24В IP20 16 выходов 123х83х83.5ММ Овен"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Модуль аналогового ввода МВ210-101 24В IP20 8 аналоговых входов 123х83х42ММ Овен"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Преобразователь сигналов Овен НПТ-2.01.1.2 для термометров сопротивления и термопар 4-20МА 20-24МА IP40 24В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Преобразователь протокола Овен МКОН-230 для взаимного преобразования и передачи данных протоколов Modbus ASCII/RTU и Modbus TCP RS-485 Ethernet 230В IP20 90х62х53.6ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Панель оператора сенсорная Овен СП310-Р AT91SAM9G35-CU 128МБ 272.2х191.7х51.2ММ 10.1ДЮЙМ 800х480 16.7 млн.цветов 24В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Пост сигнализации звонок с подсветкой MT22-SM220 80ДБ IP40 24В постоянный LED Meyertec"

    Кол-во: 1.000

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