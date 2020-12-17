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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
поставка средств КИП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
15.12.2020 08:01
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71
Почтовый адрес
400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71
Контактный телефон
+7 8442 46-13-99
Факс
+7 8442 46-14-08
Адрес электронной почты
I.Kuryanov@vcgo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств КИП
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.12.2020 23:00 GMT +317.12.2020 23:0017.12.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173105Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств КИП
Начальная цена
174 386,67
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, 400011, область Волгоградская, город Волгоград, проспект Университетский, 71Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
Адрес местонахождения
400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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