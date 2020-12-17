Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты поставки.